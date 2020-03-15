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أخبار العالم

رسميا.. إصابة زوجة رئيس وزراء إسبانيا بفيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت إسبانيا إصابة ماريا فرنانديز زوجة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد" 19". بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي ذلك بعد ما أصيبت وزيرة المساواة في البلاد بفيروس كورونا، مع عزلها مع زوجها نائب رئيس الوزراء وزعيم إئتلاف بوديموس.

وكان سانشيز قد أعلن حالة الطوارئ الصحية وفرض حالة الحجر الصحي الشامل في البلاد بأكملها على غرار القرار الإيطالي لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.

يشار إلى أن إسبانيا هي الدولة الأكثر تتضررا من فيروس كورونا في أوروبا بعد إيطاليا.

حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 191 شخصا، من بين 6046 مصاب.

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