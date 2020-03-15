المصري يعلق أنشطته الرياضية 15 يوما

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تعليق كافة الأنشطة الرياضية والتدريبات لفرق قطاع الناشئين والمدارس والأكاديميات الرياضية للألعاب المختلفة بمقر النادي الرئيسي والملاعب والأفرع التابعة للنادي.





كما قرر المجلس غلق فرع النادي المصري (الضواحي 1) لحين إتمام إجراءات تطهير مرافقه وذلك لمدة خمسة عشر يوما بداية من غدا الأحد الموافق الخامس عشر من مارس كإجراء احترازي حفاظا على صحة أبنائنا من الناشئين والمدربين وكذلك السادة أعضاء الجمعية العمومية والمترددين على النادي وكافة أفرعه وملاعبه.



