AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: خروج 4 حالات متعافية من فيروس كورونا بمستشفى العزل

الأحد 15/مارس/2020 - 03:11 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحة المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 4 حالات من مستشفى العزل، بعد ظهور التحاليل السلبية لحالاتهم. 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن تحول نتائج تحاليل 33 حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ووصل عدد المتعافين منهم إلي21 حالة حتى اليوم،  بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 17 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وتم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن الحالات من ضمنهم 3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، و14 مصريًا منهم اثنان عائدان من الخارج واحد من السعودية والآخر من الإمارات، والباقين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.


وكشف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 110 حالات من ضمنهم 21 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط (حالة السيدة المصرية التى توفيت يوم الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذي توفي يوم 8 مارس).


وأكد "مجاهد" عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع الإصابات.. الصحة: تعافي 8 حالات منهم المهندس الكندي

الصحة: مغادرة 83 حالة أجنبية كانت مصابة بكورونا.. و27 حالة بمستشفى العزل

نتائجهم تحولت من إيجابية إلى سلبية لـ كورونا.. الصحة: خروج 20 حالة من مستشفى العزل

الصحة: تسجيل 13 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا

بشأن فيروس كورونا.. وزارة الصحة تعلن آخر إحصائيات الإصابة بالمرض

كانوا على باخرة الأقصر .. خروج 12 حالة متعافية من فيروس كورونا بمستشفى النجيلة .. صور

ترشيحاتنا

الموضوع مش فتحة صدر.. الديهي يوضح تفاصيل جديدة عن أزمة سد النهضة

لماذا فرص مصر أفضل من أوروبا في مواجهة كورونا ؟.. وزيرة الصحة تجيب

تحرك برلماني عاجل لمنع تداول الشيشة بسبب كورونا.. تفاصيل

فيديوجراف | تفاصيل العلاوة الجديدة ومفاجآت الرئيس لـ المصريين

لماذا نهى الإسلام عن النفخ في الطعام

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامة.. إليسا توجه نصائح للوقاية من كورونا

بـ كرة سلة.. ساندى تداعب طلاب المدارس بعد التأجيل بهذه الاطلالة

مذبحة القلعة .. عراقي يعزم 80 صديقًا على «وليمة بالكورونا»