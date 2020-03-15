تمارين صباحية بسيطة لتنشيط الجسم.. فيديو

قدّم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة لتنشيط الجسم فى اسرع وقت في الصباح قبل الذهاب الى العمل او الجامعة .





وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج على قناة "صدى البلد" اليوم، الأحد، أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب المساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تقوية العضلات.





وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.





وقال إن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل واحد وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.





وأضاف خبير اللياقة البدنية أننا نسير بخطوة منتظمة بطيئة او سريعة ، وان لم يتاح لديك الوقت لابد من متابعة التمارين البسيط لحلقة اليوم فى الصباح الباكر قبل النزول للعمل او الجامعة وهذه التمارين تفيد عضلات الظهر والقدمين.





وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.



