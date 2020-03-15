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أخبار العالم

إندونيسيا تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:11 ص
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات في إندونيسيا الدولة الجنوب شرق آسيوية المسلمة،  تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 117، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ويأتي الإصابات الجديدة في إندونيسيا، بينما قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن البلاد سجلت 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا السبت ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80844 شخصا.

وسجلت البلاد عشر حالات وفاة يوم السبت ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كورونا في الصين إلى 3199 شخصا حتى الآن.

فيما أعلن طبيب البيت الأبيض السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير مصاب بكورونا المستجد، كاشفا بذلك نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له دونالد ترامب بعدما كان على اتصال مباشر مع عدد من أعضاء وفد برازيلي تبيّن لاحقا أنهم مصابون بالفيروس.

أعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان الأحد إصابة مواطن بفيروس كورونا بعد عودته من فرنسا.

وهذه أول إصابة بالفيروس في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والتي يبلغ عدد سكانها 34 مليون نسمة.

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