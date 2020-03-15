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أخبار العالم

حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند تتجاوز 100 شخص

الأحد 15/مارس/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت السلطات الهندية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) في الهند تجاوزت 100 شخص.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية - في بيان نقلته قناة (أنديا تي.في.) الهندية اليوم /الأحد/ - أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 107 حالات، فيما تسعى الحكومة الهندية إلى محاولة منع تفشي الفيروس عبر تعقيم محطات القطارات والمترو والحافلات بصورة دورية في كافة المدن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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