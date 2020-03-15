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اقتصاد

البورصة تبدأ أولى جلسات الأسبوع بخسارة 23 مليار جنيه

الأحد 15/مارس/2020 - 10:46 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وهبط رأس المال السوقى بقيمة 23 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 576.9 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 6.09% ليصل إلى مستوى 10512 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.47% ليصل إلى مستوى 1484 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.16% ليصل إلى مستوى 12129 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 7.62% ليصل إلى مستوى 3854 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.31% ليصل مستوى 1070 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.62% ليصل إلى مستوى 1142 نقطة.
 
وفى سياق آخر بناءً على سياسة الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، طالبت إدارة البورصة المصرية، من كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية اعتبارًا من غد الإثنين، الإلتزام بتنفيذ عمليات التداول من خلال آلية التنفيذ عن بعد من داخل مقراتها لحين ورود إشعار آخر، واللجوء فقط للتنفيذ من خلال مقر البورصة بوسط البلد (الكوربيه) حال وجود ما يعيق ذلك، مع ضرورة مخاطبة البورصة المصرية مسبقًا بطلب مبينًا به العوائق التي حالت دون ذلك.
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