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أخبار العالم

تأجيل محاكمة نتنياهو بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد إن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجنائية التي كان من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع سيتم تأجيلها لمدة شهرين بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.
ويواجه نتنياهو تهما جنائية بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد وكان من المقرر أن تعقد الجلسة الافتتاحية للمحاكمة في 17 مارس الجاري، ويأتي تأجيلها بعد أن وضع وزير العدل أمير أوهانا المحاكم في "حالة الطواريء"، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، حسبما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.
وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية - في بيان - "في ضوء التطورات الأخيرة - انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها وإعلان حالة الطواريء (في منظومة العدل)، قررنا إلغاء الجلسة"، مشيرة إلى أنه تم تحديد الموعد الجديد للجلسة الافتتاحية يوم 24 مايو القادم.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن أمس السبت عن سلسلة من الخطوات لمكافحة الفيروس المستجد والتي تشمل إغلاق جميع المتاجر والمطاعم وجميع المرافق الترفيهية بالإضافة إلى حظر جميع التجمعات التي يزيد عدد أفرادها على 10 أشخاص.
وفي حال أدين نتيباهو بالرشوة فقد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، ويواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات في حال أدين بالاحتيال وخيانة الأمانة.
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