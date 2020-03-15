ما بدي تسلم عليا.. 5 أغنيات لمواجهة فيروس كورونا

لا يوجد حديث سوى عن كورونا، وإذا تصفحت محرك بحث "جوجل" الشهير لن توجد سوى عنوان "طرق الوقاية من كورونا والحماية"، خاصة بعد تعليق الدراسة في عدد من الدول، آخرها مصر إثر ارتفاع حالة المصابين بالفيروس الخطير.











ومن أهم سبل الوقاية من فيروس كورونا الشهير، تجنب المصافحة بالحضن والقبلات، وأيضا اللجوء للعزل المنزلي، فاذا كنت شخصا خجولا وتخشى إحراج الطرف الآخر من مصافحته أو الاحتكاك به خوفا من كورونا، إليك 5 أغانٍ ترفع عنك الحرج:







"كرهني"



نشرت الفنانة إليسا، مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت "إليسا"، في مقطع من أغنيتها "كرهني" الذي يقول: "ما بدي تقرب لي وتسلم عادي عليا"، مرفقة إياه بصورة لها وهي ترتدي كمامة طبية.









"حياتي مش تمام"



"أنا خاصمت الشوارع"، كوبليه في أغنية رامي صبري الجديدة "حياتي مش تمام"، والآن علينا خصام الشوارع ومنع التجمعات طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا "المميت".





"كده باي"



أصبح الفرار من المتنزهات والبقاء في المنزل هو رغبة الجميع للهروب من فيروس كورونا الذي اجتاح العالم أجمع وراح ضحاياه الآلاف، ليرفع الجميع شعار: "كده باي"، وهو نفس اسم أغنية للفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي تقول كلماتها: "كده باي واشوفك على الصيف الجاي"، خاصة أنه من المحتمل القضاء على فيروس كورونا في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة.





"هدنة"



وإذا كنت تمر بظروف صعبة مع شريك حياتك بالتزامن مع كوارث كورونا، فمن الممكن الحصول على هدنة من تلك العلاقة، خاصة أن فرصة الالتقاء أصبحت ضعيفة بسبب انتشار الفيروس، وقالتها أنغام في أغنية "هدنة":







اعتبرنا خدنا هدنة من عهودنا





كل واحد فينا قلبه يكون وحيد





تبقى فرصة نداوي روحنا من جروحنا





أو نشوف الصورة أوضح من بعيد.





"روح"

