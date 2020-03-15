خلال 14 يوما.. كيف ستحارب مصر فيروس كورونا؟

بين ليلة وضحاها تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، وفرض نفسه كأمر واقع في مواجهة مباشرة مع البشرية، الأمر الذي دفع كل دولة لتبني استراتيجية واضحة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، ومن بين تلك الدول مصر . استراتيجية





خطة مصر لمواجهة فيروس كورونا





أعلنت الحكومة المصرية على لسان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه خلال الـ10 أيام الماضية وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 110 حالات حتى هذه اللحظة، منهم من تم شفاؤه وخرج، لافتة إلى أن الأعداد الحاملة للفيروس لمصر قليلة جدا مقارنة بالبلاد الأخرى.









تعليق الدراسة أسبوعين لمواجهة كورونا





وفي هذا السياق، وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس السبت مع رئيس مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.









فيما وجه المهندس مصطفى مدبولي، وزير الداخلية بضبط أي أماكن ومراكز يحدث بها تجمعات وتمارس أنشطة تعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.





تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا





كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شهد إجراءات الدولة فى مكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأى تداعيات محتملة.





وأضاف راضى خلال مداخلة تليفزيونية، أن هناك إجراءات شاملة عاجلة للحكومة، مشددا على أن هناك إرشادات من منظمة الصحة العالمية بمنع التجمعات لمنع انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه على الفور بدءًا من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين بتعليق الدراسة فى كافة الجامعات والمدارس، وهو إجراء احترازى.





وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إلى أن هذا الإجراء يأتى مكملا لكل الجهود التى تحدث على مستوى دول العالم التى قامت بمثل هذا الإجراء ، مشددا على أن الخطة الكاملة للحكومة تشترك فيها جميع الوزارات والأجهزة، كما أن الرئيس السيسى وجه أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه تكون تحت تصرف الإجراءات التى ستتضمنها الخطة العاجلة للحكومة.





تعليمات صارمة من الحكومة بإلغاء التجمعات





كما أصدرت الحكومة المصرية تعليمات صارمة بإلغاء التجمعات العامة والكبيرة، ووقف مباريات الدوري المصري وتعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين، فضلا عن خفض الوقت المخصص لصلاة الجماعة بالمساجد. فضلا





حظر العزاء وعقد القران بالمساجد





فيما أعلنت وزارة الأوقاف، تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لحين إشعار آخر.









وزارة الأوقاف في بيان لها، إنه تقرر قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وبما لا يزيد عن 15 دقيقة في وقت الخطبة، مضيفةً: القرار يأتي انطلاقا من فهمنا لفقه النوازل والتخفف من جميع التجمعات غير الضرورية الحتمية في الوقت الراهن. وقالتفي بيان لها، إنه تقرر قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وبما لا يزيد عن 15 دقيقة في وقت الخطبة، مضيفةً: القرار يأتي انطلاقا من فهمنا لفقه النوازل والتخفف من جميعغير الضرورية الحتمية في الوقت الراهن.





تعقيم المبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب

كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث شملت أعمال التعقيم مداخل ومخارج المبني وكافة الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين والمخازن والكافتريات وقاعات الاجتماعات ودورات المياه وجراج السيارات، كما ، حيث شملت أعمال التعقيم مداخل ومخارج المبني وكافة الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين والمخازن والكافتريات وقاعات الاجتماعات ودورات المياه وجراج السيارات، كما أعمال التعقيم لتشمل أكاديمية مصر للطيران للتدريب بكافة الفصول الدراسية والمعامل وأجهزة المحاكاة والكافتريات وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. قامت شركة مصر الطيران، بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة للشركة بتنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير للمبني الإداري الخاص بالشركةامتدتالمحاكاة

وأكد وزير الطيران أن عمليات التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة الطيران المدني بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة تتم بدقة عالية وفقًا لأعلي المستويات العالمية وباستخدام مواد تعقيم معتمدة عالميًا حيث تم تدريب وتأهيل القائمين علي عمليات التعقيم علي التعامل بحرفية عالية، وأضاف منار أن هذه الإجراءات تتم بشكل مكثف أولًا بأول لمختلف المرافق والمواقع التابعة للوزارة وبخاصة المطارات المصرية وطائرات الشركة الوطنية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لضمان تحقيق أعلي معدلات التطهير والتعقيم للحفاظ علي صحة الركاب والعاملين بالمطارات والهيئات والشركات التابعة.



