وزير الأوقاف: تجنبوا المصافحة والمعانقة والتقبيل..فيديو

نصح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، المواطنين بتجنب المصافحة والتقبيل لمنع إنتشار فيروس كورونا.





وتابع جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صىد البلد"،:"يجب التخلي عن جميع التجمعات غير الضروروية".









وأردف:" المحافظة على الصحة مقصد من المقاصد الشرعية بعد الدين والوطن والعرض والدين".





واكمل:"كل رجال الوزراة مجندون بقضية النظافة فى المساجد ، وربنا يحفظ مصر واهلها من كل سوء"، متابعا:" من الأولى الأخذ بكلام الفقهاء بعدم المعانقة والتخفف من المصافحة والحفاظ على الأرواح مقدم على كل شيء و طهروا بيوتكم وأماكن العمل فهي نصف الإيمان.





ونبهت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة بما لا يزيد على ربع ساعة وذلك حرصا على الأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض ، كما نصحت بترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما وسع المسجد ذلك سواء في أثناء الخطبة أم في أثناء الصلاة ، مراعاة للظرف الآني الطارئ ، مع التأكيد على فتح منافذ التهوية قبل الصلاة بوقت كاف .





