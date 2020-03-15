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ديني

الأوقاف تغلق الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة

الأحد 15/مارس/2020 - 02:06 ص
الأضرحة والمزارات
الأضرحة والمزارات - صورة أرشيفية
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عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف غلق جميع الأضرحة خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، مع التأكيد على فتح جميع المساجد في أوقات الصلاة، على أن تتولى الإدارات الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لهذه الأضرحة خلال تلك الفترة.

وقالت الوزارة إن هذا القرار اتخذ بالتنسيق والتشاور مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ  الأزهر والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ونظرًا لكثرة المترددين على زيارة الأضرحة وبخاصة في المساجد الكبرى، ولا سيما أن كثيرين ممن يترددون عليها يأتون من محافظات ومناطق مختلفة. 

وأوضحت الأوقاف أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المؤسسات الدينية بمصر على الصالح العام وتوجيه وزارة الأوقاف بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط، ومنع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها. 
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