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تكنولوجيا

تعرف على مواصفات هاتف Honor 9X Pro.. بعد طرحه بالسعودية

الأحد 15/مارس/2020 - 09:01 م
Honor 9X Pro
Honor 9X Pro
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شيماء عبد المنعم
طرحت هونر العلامة التجارية المملوكة لشركة هواوى الصينية، هاتف Honor 9X Pro في المملكة العربية السعودية، والذي يعد أول هاتف ذكي من الشركة يأتي بكاميرا متحركة من أجل توفير تجربة شاشة كاملة بدون أى حواف أو نوتش.

ويأتي جهاز هونر ضمن فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات التى تتيح ميزة الـ flagship بسعر منخفض، ويعد Honor 9X Pro أول هاتف ذكي من الشركة مزود بمعالج Kirin 810 مدعم بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطبيق Huawei AppGallery المثبت مسبقا كبديل لخدمات جوجل.

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- مواصفات Honor 9X Pro:

وبحسب ما ذكره "gsmarena"، يأتى Honor 9X Pro بجسم مغطى بالزجاج من الواجهتين الأمامية والخلفية، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.59 بوصة من نوع IPS، مغطاة بطبقة حماية لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.
Honor 9X Pro

ويمتلك Honor 9X Pro معالجا قويا من نوع HiSilicon Kirin 810، ثمانى النواة بقوة 2.27 جيجاهرتز، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعتى 128 و 2563 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمة فى جنب الهاتف.

Honor 9X Pro

ويتمتع هاتف هونر بكاميرا ثلاثية أساسية، بدقة 48 و8 و2 مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية متحركة بموتور ذكى بدقة 16 ميجا بيكسل.
Honor 9X Pro

ويعمل Honor 9X Pro بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع Type-C، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير.

ويتوفر الهاتف باللونين الأسود والبنفسجي وهو متاح للشراء لكافة المستخدمين في المملكة العربية السعودية، منذ 13 مارس 2020 بسعر 999 ريال، ويتوفر للشراء في متاجر مثل Hihonor وJarir Bookstore وeXtra وLuLu Hypermarket وغيرها من متاجر التجزئة الكبيرة في السعودية.
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