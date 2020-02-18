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تكنولوجيا

تعرف على موعد إطلاق ومواصفات هاتف Honor 9X Pro

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة هونر المملوكة لعلامة هواوى الصينية موعد طرح الهاتف 9X PRO، والذي سيكون يوم 24 فبراير الجاري.

وبحسب موقع "جى إس إم أرينا " التقنى، أعلن الرئيس الشرفى لشركة هونر جورج تشاو موعد طرح الهاتف عبر حسابه على "فيسبوك".

و قال تشاو إن 9X Pro سيحتوى على خدمات Huawei Mobile Services، مما يجعله أول هاتف ذكي من Honor يأتي مع بديل Google Mobile Services  " GSM للشركة.

ويطرح الهاتف بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت مع نسختين من الذاكرة التخزينية 128 و256 جيجابايت، بالإضافة إلى إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي.

ويأتى الهاتف بكاميرا ثلاثية أساسية، بدقة 48 ميجابيكسيل، وكاميرا "ultrawide" بدقة 8 ميجابيكسل، وأخرى بدقة 2 ميجابسكيل، مع وجود فلاش LED، و بكاميرا أمامية متحركة بموتور ذكى بدقة 16 ميجابيكسل.


والهاتف مزود بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي "بلوتوث" من الجيل الخامس 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويأتى بشاحن  من نوع Type-C، ويأتي ثنائي الشريحة، ويحتوى  على بطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير.  ومتوفر بـ 3 ألوان هى: الأحمر والأزرق والأسود.

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