تعرف على موعد إطلاق ومواصفات هاتف Honor 9X Pro

أعلنت شركة هونر المملوكة لعلامة هواوى الصينية موعد طرح الهاتف 9X PRO، والذي سيكون يوم 24 فبراير الجاري.





وبحسب موقع "جى إس إم أرينا " التقنى، أعلن الرئيس الشرفى لشركة هونر جورج تشاو موعد طرح الهاتف عبر حسابه على "فيسبوك".





و قال تشاو إن 9X Pro سيحتوى على خدمات Huawei Mobile Services، مما يجعله أول هاتف ذكي من Honor يأتي مع بديل Google Mobile Services " GSM للشركة.





ويطرح الهاتف بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت مع نسختين من الذاكرة التخزينية 128 و256 جيجابايت، بالإضافة إلى إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي.





ويأتى الهاتف بكاميرا ثلاثية أساسية، بدقة 48 ميجابيكسيل، وكاميرا "ultrawide" بدقة 8 ميجابيكسل، وأخرى بدقة 2 ميجابسكيل، مع وجود فلاش LED، و بكاميرا أمامية متحركة بموتور ذكى بدقة 16 ميجابيكسل.









والهاتف مزود بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي "بلوتوث" من الجيل الخامس 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويأتى بشاحن من نوع Type-C، ويأتي ثنائي الشريحة، ويحتوى على بطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير. ومتوفر بـ 3 ألوان هى: الأحمر والأزرق والأسود.



