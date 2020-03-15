AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دورة رباعية.. اقتراح جديد لإنقاذ دوري أبطال أوروبا من الإلغاء بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 05:10 م
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
Advertisements
محمد السعيد
يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا"، عن حلا أمنا، لإنقاذ مسابقة دوري أبطال أوروبا،من الإلغاء، هذا الموسم، بعد تفشي فيروس كورونا.

وأعلن يويفا، أول أمس،الجمعة، إيقاف مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا وكذلك مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، لأجل غير مسمى.

وذكرت صحيفة " آس" الإسبانية، أن اليويفا سيناقش خلال اجتماعه الطاري، يوم الثلاثاء المقبلة، اقتراحا باستكمال دوري أبطال أوروبا من دورة رباعية مجمعة في تركيا، بداية من الدور نصف النهائي.

وأضافت الصحيفة، أنه سوف يتم عرض الاقتراح على اللجنة التنفذية، خلال اجتماع الثلاثاء المقبل، للتصويت عليه من قبل الأعضاء.

وتابعت الصحيفة، أن الأولوية تتمثل لدى اليويفا حاليا، في كيفية إنهاء دور الـ 16 بالدوري الأوروبي، ثم التفيكر في إقامة الدور ربع النهائي من مباراة واحدة على أرض محايدة.

يذكر أن فيروس كوورنا، تسبب مؤخرا في تاجيل الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهروب الكبير.. مانشستر سيتي يواجه شبح الانهيار بعد الحرمان من المشاركة في دوري الأبطال

بعد انتشار كورونا بإيطاليا.. ملعب محايد يقترب من استضافة موقعة ليون ويوفينتوس

بطولات رياضية كبرى مهددة بالإلغاء بسبب فيروس كورونا

بعد إقصاء ليفربول.. «يويفا» ينوي تأجيل دوري الأبطال حتى إشعار آخر بسبب كورونا

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

يويفا يصدر قرارًا هامًا بخصوص دوري أبطال أوروبا بسبب كورونا

ترشيحاتنا

العدل: تأجيل كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم لمدة أسبوعين

على جمعة: إذا علقت الصلاة بالمساجد وذهب المصلون للمسجد فهذا يُعد مخالفة شرعية

بشرى سارة.. الكويت تنتصر على فيروس كورونا

تعرف على آخر المستجدات.. لأول مرة.. العالم كله في مواجهة عدو لا يُرى

حرب داخل الـ CAF.. أحمد أحمد يتحدى الجميع بقرار مفاجئ.. وهانى أبو ريدة يستعد

كورونا خمسة مكرونة.. فيفى عبده تشعل السوشيال بفيديو مع غادة عبد الرازق

AdvertisementS

على مسئولية مجدي عبدالغني.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهما

أخبار الرياضة .. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل .. مفاجأة في عقد فايلر.. وقرار مفاجئ من رئيس كاف

مفاجأة في تعاقد الأهلي مع السويسري رينيه فايلر

حرب داخل الـ CAF.. أحمد أحمد يتحدى الجميع بقرار مفاجئ.. وهانى أبو ريدة يستعد

نجم الأهلي يفتح النار على أحمد بلال بسبب أسد الزمالك.. فيديو

مجدى عبد الغني : كان من الممكن تعليق النشاط الرياضي بدل تشويه شكل الزمالك قصاد العالم

كورونا فرقهما.. صديقة دي يونج تعبر عن اشتياقها للاعب بهذه الطريقة

شريف إكرامي يرد على أنباء توقيعه لـ بيراميدز

التأجيل يطاردها.. الكورونا يطيح بمباراة الأهلي المصري أمام الهلال السعودي

شادي محمد يوجه نصيحة لـ إدارة الأهلي بشأن التجديد لثلاثي الفريق

نستعد لـ سيناريو عدم استكمال البطولة.. اتحاد الكرة يكشف كواليس جديدة حول تعليق مباريات الدوري

نجم الزمالك السابق يكشف كواليس محاولة الأهلي لضمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب تطوع بمرافقة مصابي كورونا بالأقصر يكشف كواليس لحظات الرعب في رحلة العزل

3 عقود رعاية.. 9 بطاقات احتراف في ختام مهرجان مستر أولمبيا مصر 2020

خطوات يجب اتباعها فورًا عند تعرّض سيارتك لمياه الأمطار.. صور