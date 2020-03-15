دورة رباعية.. اقتراح جديد لإنقاذ دوري أبطال أوروبا من الإلغاء بسبب كورونا





وأعلن يويفا، أول أمس،الجمعة، إيقاف مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا وكذلك مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، لأجل غير مسمى.





وذكرت صحيفة " آس" الإسبانية، أن اليويفا سيناقش خلال اجتماعه الطاري، يوم الثلاثاء المقبلة، اقتراحا باستكمال دوري أبطال أوروبا من دورة رباعية مجمعة في تركيا، بداية من الدور نصف النهائي.





وأضافت الصحيفة، أنه سوف يتم عرض الاقتراح على اللجنة التنفذية، خلال اجتماع الثلاثاء المقبل، للتصويت عليه من قبل الأعضاء.





وتابعت الصحيفة، أن الأولوية تتمثل لدى اليويفا حاليا، في كيفية إنهاء دور الـ 16 بالدوري الأوروبي، ثم التفيكر في إقامة الدور ربع النهائي من مباراة واحدة على أرض محايدة.





يذكر أن فيروس كوورنا، تسبب مؤخرا في تاجيل الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا"، عن حلا أمنا، لإنقاذ مسابقة دوري أبطال أوروبا،من الإلغاء، هذا الموسم، بعد تفشي فيروس كورونا.