محافظة الفيوم: غلق 40 مركزا للدروس الخصوصية بالمراكز والقرى

شنت قوات الأمن بمحافظة الفيوم، حملات مكبرة للمرور على مراكز الدروس الخصوصية بكافة أنحاء المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية لمنع تجمعات الطلاب، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





أسفرت تلك الحملات عن غلق 40 مركزًا للدروس الخصوصية بمختلف أنحاء المحافظة، كما تم تحرير محاضر إدارية ضد أصحاب تلك المراكز مع إلزامهم بالتعهد بعدم الاستمرار فى مزاولة الأنشطة التعليمية، للحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب والمعلمين معًا.









ومن جهته قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن هناك تنسيق تام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، للاستمرار فى شن حملات مكثفة لإغلاق وتشميع كافة مراكز الدروس الخصوصية، لاسيما بعد قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين بدأت من اليوم الأحد، كإجراء احترازى للحفاظ على صحة الطلاب.





وناشد المحافظ، أولياء الأمور، الحفاظ على صحة أبنائهم وعدم التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية، وأن يتم الاعتماد على النفس بالمراجعة في المنازل ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية وقائية.





وحذر "الأنصاري"، جميع المعلمين بالمحافظة بالتوقف فورًا عن تنظيم أي تجمعات طلابية سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أي أنشطة أخرى غير مرخص بها، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية والجنائية والإدارية طبقًا لقرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، والتي تأتي في إطار الحرص الشديد على مستقبل المعلمين وضمانًا لسلامة الطلاب.



