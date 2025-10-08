القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام إحدى المدارس في القاهرة.

يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من 3 أشخاص، مقيمين بالقاهرة، وبصحبتهم 4 من أنجالهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة، بتضررهم من 6 طلاب، مقيمين بالقاهرة لقيامهم بالتعدي على أنجالهم بالسب والضرب محدثين إصابتهم حال وجودهم أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس لخلافات سابقة بينهم وبين أنجالهم.

وأمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.