الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهم بدهس شخص بجنوب سيناء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله أحد الأشخاص من اصطدام إحدى السيارات به حال سيره بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ بجنوب سيناء ولاذ قائدها بالفرار، وضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 سبتمبر الماضي تبلغ لقسم شرطة أول شرم الشيخ من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم اصطدمت به سيارة ملاكي مجهولة ولاذ قائدها بالفرار ما أدى إلى حدوث إصابته بكسور وكدمات متفرقة.

وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، عاطل، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد وعلل هروبه خشية المساءلة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.