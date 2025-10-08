محمد بن زايد يصل الكويت في زيارة أخوية ويستقبل بحفاوة من الأمير مشعل الأحمد

وصل إلى دولة الكويت صباح اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له في زيارة أخوية .



وكان على رأس مستقبليه ، أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية .



كما كان في استقبال رئيس دولة الإمارات أيضا، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزير شئون الديوان الأميري، الشيخ حمد جابر العلي الصباح.



ويرافق رئيس دولة الإمارات في زيارته إلى الكويت وفد يضم، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشئون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشئون الخاصة، والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسئولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.