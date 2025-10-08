مظاهرات بطوكيو تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وفرض عقوبات على إسرائيل

تظاهر المئات من اليابانيين ، من بينهم فلسطينيين، في وسط العاصمة طوكيو، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، فيما شهدت أوساكا ومدن كبرى أخرى احتجاجات مماثلة.



ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء، عن إحدى المشاركات في المظاهرة وتدعى لينا جريس سودة، البالغة من العمر 30 عامًا، قولها إن على المجتمع الدولي فرض عقوبات على إسرائيل، مضيفة "الاعتراف بدولة فلسطين لا يكفي إذا كنت لا تزال متواطئًا في الإبادة الجماعية".



وأشار عدد من الخبراء، بمن فيهم من كلفتهم هيئة تابعة للأمم المتحدة، إلى أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يشكل إبادة جماعية، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.