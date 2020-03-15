هل يعود الدون؟.. كورونا قد يكون وش السعد على ريال مدريد لاستعادة أمجاد البطولات.. تفاصيل

ضرب فيروس كورونا العالم أجمع وكانت إيطاليا من أكثر الدول التي أصيب مواطنوها بالفيروس، واستمر الفيروس في الانتشار حتى توصل إلى لاعبي كرة القدم في الدوري الإيطالي.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أنّ نادي ريال مدريد، تواصل مع مُهاجم الفريق السابق، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي، للاطمئنان إليه، بعد إصابة زميله في الفريق دانليي روجاني بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".





وضرب تفشي الفيروس الوبائي المتفشي عالميا، رياضة كرة القدم وعلق العديد من الأحداث الرياضية، حيث تم إلغاء البعض وتأجيل الآخر، وتسبب في إرباك كبير في مواعيد المباريات الدولية للأندية والمنتخبات الوطنية، وكذلك المسابقات القارية والمباريات الدولية.





يذكر أن فيروس كورونا ظهر في يوفنتوس، حيث أعلن النادي خضوع 121 شخصًا للحجر الصحي، بعد احتكاكهم بـ دانيلي روجاني مدافع الفريق الذي أصيب بالفيروس، بما في ذلك لاعبو الفريق.





وبحسب الصحيفة فإن مصدرًا في النادي أكد أنّ أحد المسئولين في ريال مدريد اتصل بـ رونالدو، للاطمئنان إلى صحته.



