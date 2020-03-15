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أخبار العالم

ظاهرة تعود لـ جنوب غرب السعودية بعد انقطاع طويل.. تفاصيل

الأحد 15/مارس/2020 - 08:14 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
تشهد سماء  المملكة العربية السعودية تحديدا من الجهة الجنوبية الغربية طقسا غير مستقر بعد فترة طويلة كانت تشهد فيها تلك المنطقة استقرارا وتحسنا فى الأحوال الجوية. 


وحسبما ذكر موقع "طقس العرب" المعنى بتوقعات ومؤشرات طقس الخليج والمنطقة العربية عموما، أفاد بأن  المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة ستشهد خلال الأسبوع الحالي أحوالا جوية غير مستقرة، تشمل في تأثيرها أغلب المرتفعات الجنوبية الغربية من جازان وعسير والباحة وأجزاء من منطقة الطائف، على هيئة زخات رعدية محتملة بدءا صباح غد الاثنين على مرتفعات جازان و عسير .

 
كما تتشكل السُحب الركامية الرعدية على اجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير، تكون ذات طابع عشوائي ومُتفرق، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بشكل عام. 


وتوقع أن تتسع رقعة الأمطار الرعدية لتشمل أجزاء من الباحة والطائف حتى نهاية الأسبوع، واعتبارًا من يوم الثلاثاء تتسع رقعة التقلبات الجوية وفُرص الأمطار لتشمل كذلك مرتفعات الطائف والباحة، إضافة لجازان وعسير، تكون هي الأخرى ذات طابع عشوائي رعدي الطابع، يتخللها بعض الزخات الغزيرة أحيانًا. 
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