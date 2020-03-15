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أخبار البلد

أمطار جديدة الثلاثاء والأربعاء.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

الأحد 15/مارس/2020 - 09:05 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية على البلاد، خلال الـ 72 ساعة القادمة، استقرارا في الاحوال الجوية بعد موجة الطقس السيئ الذي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين، حيث تنعدم الظواهر الجوية المضطربة ويكون الطقس معتدلا على معظم أنحاء البلاد.


طقس غدا الاثنين
على القاهرة الكبرى، يكون دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة صباحا والرياح خفيفة، ويكون على الوجه البحري، مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة صباحا والرياح معتدلة.


ويكون الطقس على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة صباحا والرياح معتدلة، ويكون دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، خلال ساعات النهار، وشديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة والرياح معتدلة.


وعلى شمال الصعيد يكون دافئا نهارا، بينما يكون حارا على مدن جنوب الصعيد، ويظل شديد البرودة ليلا، يصاحبه نشاط خفيف للرياح.


طقس يوم الثلاثاء
مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة إلى نشطة على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.


وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح نشطة، وعلى شمال الصعيد يكون دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، أما جنوب الصعيد حار نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.


طقس يوم الأربعاء
يكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة. وعلى السواحل الشمالية الغربية، مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة، بينما يكون على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، الأمطار متوسطة.


وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح نشطة، بينما يكون مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى جنوب الصعيد لطيف.


درجات الحرارة المتوقعة
وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال هذه الفترة، على القاهرة الكبرى، تتراوح ما بين 18 إلى 23 للعظمى والصغرى ما بين 10 لـ 14، وعلى الوجه البحري تكون ما بين 18 لـ 22 للعظمى والصغرى من 10 لـ 13، وعلى السواحل الشمالية الغربية تكون العظمى ما بين 18 لـ 21 والصغرى ما بين 12 لـ 13، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء من 18 لـ 21 للعظمى والصغرى من 13 لـ 14، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون ما بين 23 لـ 26 للعظمى والصغرى ما بين 14 لـ 16 للصغرى، وعلى شمال الصعيد تكون ما بين 19 لـ 25 للعظمى والصغرى ما بين 10 لـ 12، وعلى جنوب الصعيد تكون العظمى ما بين 24 لـ 30 والصغرى ما بين 13 لـ 15.
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