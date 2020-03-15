اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء الدوري الممتاز

صرح جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية القائمة بأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، أن إلغاء الموسم الحالي من الدوري يعتبر حل مطروح ومن الممكن تنفيذه في أحوال معينة.





وأضاف محمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير، في برنامج ملعب اون تايم المذاع على فضائية أون تايم، أن إلغاء الموسم واعتباره كأن لم يكن قد يكون أحد الحلول لأنه اللوائح لم تضع نصوص تحدد البطل إذا تم إلغاء أي مسابقة.





وتابع: "لم يكن لدينا نية لما يحدث الآن ولكن نخشى على اللاعبين والجماهير القليلة التي تحضر المباريات، وما يهمنا سلامة المواطنين وليس استكمال بطولة".





جدير بالذكر أن اتحاد الكرة أصدر بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي :



