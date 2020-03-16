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منوعات

طبيب: لن نصل إلى لقاح يحمي من كورونا.. لهذا السبب

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:05 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
على الرغم من كل التصريحات التي تصدرها بريطانيا عن اقترابها من إصدار اللقاح الذي سيهزم فيروس كورونا التاجي خلال الأيام المقبلة، إلا أن أحد الأطباء خرج بتصريح ينافي كل ما سبق.

ادعى كبير المسؤولين العلميين السابقين أن بريطانيا قد تكون على بعد عام واحد من التطعيم ضد فيروس كورونا بعد أن حذر الخبراء من أن مثل هذه العلاجات قد تكون أبطأ في القضاء على الفيروس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وقال كبير المستشارين العلميين السير "مارك والبورت" إن البلاد على بعد عدة أشهر من اللقاح، وأشار إلى أن عدد الحالات في المملكة المتحدة أكثر من 1300 حالة مؤكدة من المرض وتوفي 35 شخصًا.

وقال: "يتم تطوير اللقاحات بمعدل سريع جدًا ، حيث يعمل عدد من الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والجامعات جاهدًة لإخراج اللقاح، ولكنه لن يخرج قبل عام". 

مشيرًا إلى أن التحدي هنا هو التأكد من أن اللقاح آمن ويعمل، ولسوء الحظ ، يستغرق ذلك فترة من الوقت للقيام بذلك بشكل واقعي، لذلك لن يكون جاهزًا قريبًا.
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