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محافظات

رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:59 ص
رئيس حي الزيتون يغلق
رئيس حي الزيتون يغلق سناتر الدروس وصالات الجيم والسيبرات
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عبد العزيز جمال
قاد اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون حملة مكبرة لغلق سناتر الدروس الخصوصية ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمنع التجمعات كإجراء وقائي احترازي ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس الحي أنه تم غلق وتشميع عددا من السناتر بنطاق الحى كما تم إغلاق سايبر وتحريز أجهزة الكمبيوتر والشاشات ، كإجراء وقائى للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة الطلاب ، بحضور ومعاونة مأمور قسم شرطة الزيتون وأجهزة الحي التنفيذية. 

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وفي سياق متصل أغلق رئيس الحي صالة چيم بشارع سنان وذلك لأنه مخالف ، وحفاظا على الصحة العامة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر غلق الصالات والمراكز الرياضية ( الجيم )  بشكل عاجل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وكإجراء وقائى واحترازى ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه خلال 24 ساعة من صدور توجيهات رئيس الوزراء  بغلق السناتر التعليمية تمكنت المحافظة من غلق 350 مركزا تعليميا ( سنتر ) بالعاصمة. 

وأكد أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لغلق جميع المراكز التعليمية والرياضية.

رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو
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