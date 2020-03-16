رئيس حي الزيتون يعلن الحرب على سناتر الدروس وصالات الجيم.. فيديو

تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و

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يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر غلق الصالات والمراكز الرياضية ( الجيم ) بشكل عاجل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وكإجراء وقائى واحترازى ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا ، ووجه المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة.





وأضاف محافظ القاهرة أنه خلال 24 ساعة من صدور توجيهات رئيس الوزراء بغلق السناتر التعليمية تمكنت المحافظة من غلق 350 مركزا تعليميا ( سنتر ) بالعاصمة.





وأكد أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.



