100 ألف متر سجاد لتجديد فرش المساجد قبل رمضان

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، صرف 100 ألف متر سجاد لتجديد فرش المساجد.





وقال وزير الأوقاف في تصريح أمس، إن عملية إخلال وتجديد فرش المساجد تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة وصيانة بيوت الله عز وجل وعمارتها وتجديد فرشها.





وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة ستقوم في غضون شهر واحد بأكبر عملية تجديد لفرش المساجد في شهر واحد في تاريخ الوزارة، منوها بأن الوزارة قامت بتوفير 100 ألف متر سجاد صلاة من مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، ليتم فرشها في مساجد الافتتاحات وغيرها من المساجد قبل دخول شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى.



