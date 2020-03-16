لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم.. خبير أسواق مال يكشف عن الأسباب

الاثنين 16-3-2020 في مصر، سجلت رتفاعا بنحو 11 جنيها، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب وجاء ذلك نتيجة تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين أمس، الأحد، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة بالتسارع في أنحاء العالم.