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أخبار البلد

شاهد.. تطهير حي غرب شبرا الخيمة لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:20 ص
تطهير حى غرب شبرا
تطهير حى غرب شبرا الخيمة
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ايمان البكش
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار فيروس كورونا، حيث قام حي غرب شبرا الخيمة بتطهير الحي. 

وأهاب وزير التنمية المحلية بالمواطنين في اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية خاصة فى البيان الذى أصدرته منذ أيام، وعلى رأسها التحذير من مخاطر تداول " الشيشة " في المقاهي والمطاعم والكافيهات.

وأشار الوزير إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس ، لذا تتطلب المصلحة العامة للمواطنين وفى إطار الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الدولة في هذه المرحلة لمنع انتشار أو نقل فيروس كورونا أن يتم منع " الشيشة"، وقال شعراوي أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن للحفاظ على سلامة المواطنين .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات ستقوم أيضًا بغلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم) ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا لحين إشعار آخر.

وقال شعراوى إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على تواصل مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة جهودها أيضًا لتنفيذ قرار السيدة وزيرة التضامن الإجتماعي بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات لمدة أسبوعين ، وكذا حملات غلق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية والتعليمية التي تم تكليف الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وعلى رأسها مديريات التربية والتعليم ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .
شاهد.. تطهير حي غرب شبرا الخيمة لمواجهة فيروس كورونا
شاهد.. تطهير حي غرب شبرا الخيمة لمواجهة فيروس كورونا
شاهد.. تطهير حي غرب شبرا الخيمة لمواجهة فيروس كورونا
شاهد.. تطهير حي غرب شبرا الخيمة لمواجهة فيروس كورونا
شاهد.. تطهير حي غرب شبرا الخيمة لمواجهة فيروس كورونا
شاهد.. تطهير حي غرب شبرا الخيمة لمواجهة فيروس كورونا
شاهد.. تطهير حي غرب شبرا الخيمة لمواجهة فيروس كورونا
شاهد.. تطهير حي غرب شبرا الخيمة لمواجهة فيروس كورونا
شاهد.. تطهير حي غرب شبرا الخيمة لمواجهة فيروس كورونا
شاهد.. تطهير حي غرب شبرا الخيمة لمواجهة فيروس كورونا
شاهد.. تطهير حي غرب شبرا الخيمة لمواجهة فيروس كورونا
شاهد.. تطهير حي غرب شبرا الخيمة لمواجهة فيروس كورونا
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