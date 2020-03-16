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أخبار العالم

24 دولة بينها مصر ..الموانئ السعودية توقِف الرحلات البحرية

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:22 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

أصدرت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" تعميمًا يقضي بإيقاف الرحلات البحرية ما عدا البضائع، مؤقتًا بين المملكة وعدة دول وذلك ضمن الجهود المتخذة من قِبَل الدولة حيال الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا المستجد (covid-19)، ووضع عددًا من الإجراءات الوقائية الملزمة على السفن القادمة للمملكة.

 

ونص التعميم على إيقاف الرحلات البحرية مؤقتًا بين المملكة ودول (دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، سلطنة عمان، جمهورية العراق، جمهورية لبنان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مصر العربية، جمهورية كوريا الجنوبية، جمهورية الصين الشعبية، دول الاتحاد الأوربي، الاتحاد السويسري، جمهورية الهند، جمهورية باكستان الإسلامية، الجمهورية التركية، دولة أريتريا، جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية كينيا، جمهورية السودان، جمهورية جيبوتي، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية جنوب السودان، جمهورية الفلبين) ويستثنى منها رحلات الإجلاء والشحن والتجارة.

 

كما تضمن التعميم الصادر من الهيئة العامة للموانئ تعليق السماح بسفر المواطنين والمقيمين ومنع دخول القادمين من الدول المشار إليها بشكل مباشر أو من كان بها خلال (14) يومًا السابقة لقدومه، بالإضافة إلى تعليق إجراء تغيير طواقم البحارة العاملين على السفن بكافة أنواعها التي تصل للموانئ السعودية والقادمين من الدول المشار إليها بشكل مباشر أو من كان بها خلال (14) يومًا السابقة لقدومه.

 

وتواصل الهيئة تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (covid-19) في موانئ المملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومن ذلك عمليات التطهير والتعقيم في صالات الركاب والمرافق العامة بالموانئ، وتقديم كافة المعدات والوسائل الحديثة التي تعمل على مدار الساعة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية، بالإضافة إلى إقامة عدة ورش توعوية للعاملين بها ولوحات إرشادية للقادمين إليها، بهدف توفير بيئة صحية متكاملة.

 

يُذكَّر أن "موانئ" أعدت خطة متكاملة لاتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا المستجد، تماشيًا مع الجهود الوطنية الوقائية للحد من انتشاره ومنع دخوله إلى المملكة.

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