أمر يفرحني.. رسالة بطلة العالم للإسكواش لـ محمد صلاح

قالت رنيم الوليلي، بطل العالم في الإسكواش ، إنها تتمنى أن تنال لعبة الاسكواش الدعم والحصول على أهميتها في مصر.





وأكدت الوليلي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تشبيهي بتمثيل مصر زي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر أمر يفرحني فهو لاعب عالمي.





وأشارت: أتمنى التوفيق لمحمد صلاح فهو واجهة مشرفة لمصر ولجميع اللاعبين في مختلف الرياضات .



