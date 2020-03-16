أمر يفرحني.. رسالة بطلة العالم للإسكواش لـ محمد صلاح

قالت رنيم الوليلي، بطل العالم في الإسكواش، إنها تتمنى أن تنال لعبة الاسكواش الدعم والحصول على أهميتها في مصر.
وأكدت الوليلي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تشبيهي بتمثيل مصر زي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر أمر يفرحني فهو لاعب عالمي.
وأشارت: أتمنى التوفيق لمحمد صلاح فهو واجهة مشرفة لمصر ولجميع اللاعبين في مختلف الرياضات .
وكان محمد صلاح قد دعم محمد الشوربجى ورنيم الوليلى بطليّ العالم للإسكواش أكثر من مرة أثناء تواجدهما بإنجلترا لخوض البطولات وتصدرهما للتصنيف الدولى للرجال والسيدات.