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رياضة

تكلفة بنائه 150 مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن ملعب جابوما مستضيف نهائى إفريقيا

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:19 م
ملعب جابوما
ملعب جابوما
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عمرو الحلوانى
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اختيار ملعب جابوما ستاديوم بالكاميرون لاستضافة نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروى الحالى 2019/2020.

وكشف الكاف عبر موقعه الرسمي أن جابوما سيستضيف المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا والتى من المقرر أن تقام 30 مايو المقبل .

وكان ملعب رادس بتونس واستاد محمد الخامس بالمغرب ينافسان ملعب جابوما الكاميروني قبل أن يعلن الكاف قراره النهائي والأخير باستضافة جابوما لنهائي دوري الأبطال .


صدى البلد يرصد 6 معلومات عن ملعب جابوما ستاديوم المتواجد في العاصمة الكاميرونية دوالا المستضيف لنهائي دوري أبطال إفريقيا .

1 - أنشئ في 21 فبراير 2017.
2 - يتسع إلى 50 ألف متفرج.
3 - يضم أكثر من ملعب منها ملعب كرة سلة وملاعب كرة قدم وحمام سباحة.
4 - تكلف بناء الملعب أكثر من 150 مليون دولار.
5 - قامت بتصميمه شركة إنجليزية.
6 - أنشئ خصيصا لاستضافة حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي كانت من المفترض أن تنظمها الكاميرون ولكن بسبب عدم جاهزيتها تم نقل البطولة إلى مصر.

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