تكلفة بنائه 150 مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن ملعب جابوما مستضيف نهائى إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اختيار ملعب جابوما ستاديوم بالكاميرون لاستضافة نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروى الحالى 2019/2020.



وكشف الكاف عبر موقعه الرسمي أن جابوما سيستضيف المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا والتى من المقرر أن تقام 30 مايو المقبل .



وكان ملعب رادس بتونس واستاد محمد الخامس بالمغرب ينافسان ملعب جابوما الكاميروني قبل أن يعلن الكاف قراره النهائي والأخير باستضافة جابوما لنهائي دوري الأبطال .





صدى البلد يرصد 6 معلومات عن ملعب جابوما ستاديوم المتواجد في العاصمة الكاميرونية دوالا المستضيف لنهائي دوري أبطال إفريقيا .





1 - أنشئ في 21 فبراير 2017.

2 - يتسع إلى 50 ألف متفرج.

3 - يضم أكثر من ملعب منها ملعب كرة سلة وملاعب كرة قدم وحمام سباحة.

4 - تكلف بناء الملعب أكثر من 150 مليون دولار.

5 - قامت بتصميمه شركة إنجليزية.

6 - أنشئ خصيصا لاستضافة حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي كانت من المفترض أن تنظمها الكاميرون ولكن بسبب عدم جاهزيتها تم نقل البطولة إلى مصر.



