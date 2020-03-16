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رياضة

يويفا يعقد اجتماعا طارئا لحسم موعد كأس الأمم الأوروبية

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اجتماعا،غدا الثلاثاء،مع جميع ممثلي الدول الأعضاء، لمناقشة مستقبل كرة القدم بعد قرار التأجيل لكافة المسابقات بسبب فيروس كورونا.

وتحوم الشكوك حاليا حول احتمالية تأجيل كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، المقرر إنطلاقتها يوم الـ 12 من يونيو المقبل.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن الاتحاد الأوروبي يرفض بشدة فكرة تأجيل "اليورو" إلى صيف عام 2021، من أجل إنقاذ الموسم الكروي في القارة.

وأوضحت أن يويفا من المحتمل أن يناقش غدا الثلاثاء فكرة إقامة كأس الأمم الأوروبية، في فصل الشتاء من العام الجاري.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي من الممكن، تأجيل اليورو وإقامة المسابقة في شهر نوفمبر المقبل، لتقام في الفترة ما بين الـ 23 من نوفمبر حتى الـ 23 من ديسمبر.

وبات من الصعب، لعب بطولة الأمم الأوروبية في موعدها المقرر خاصة أن كافة المسابقات المحلية والقارية تم تأجيلها كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.
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