AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا ترصد 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد ومواجهة "كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:11 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ، أنه سيكون بمقدور الحكومة هذا العام استخدام 300 مليار روبل (حوالي 4 مليارات دولار) من الاحتياطي لتغطية احتياجات الإنفاق ذات الأولوية .
وقال ميشوستين ، خلال اجتماع حكومي بشأن الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) ودعم الاقتصاد الروسي ، بسبب هبوط أسعار النفط، اليوم الاثنين: "إن الأولوية حاليا هي لدعم القطاع الصحي"، معلنا عن تقديم حوافز إضافية للمؤسسات الطبية التي تقوم بمكافحة (كورونا).
وكشف رئيس الحكومة الروسية عن حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها إغلاق الحدود مع بيلاروسيا وتأسيس صندوق لدعم الشركات والمواطنين المتضررين من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة ستسهل إجراءات الإقراض للشركات بشروط ميسرة. 
وأضاف :" أن الحكومة ستؤجل موعد سداد الضرائب المستحقة وستقدم تسهيلات بشأن الاستيراد".
يُذكر أن رئيس الوزراء الروسي وقع مرسوما بتشكيل لجنة تنسيق تابعة للحكومة لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) في بلاده.
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بوباء (كورونا) في روسيا بلغ 64 حالة، كما أن العملة الروسية تراجعت بشكل كبير بسبب هبوط أسعار النفط ، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد اليوم 75 روبلا. 
وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه سيترأس المجلس التنسيقي لمكافحة وباء كورونا المستجد، إضافة إلى تخصيص نحو 4 مليارت دولار لمكافحته .
وأضاف ميشوستين - في بيان أودرته قناة "روسيا اليوم"- إنه "تمت الموافقة على تشكيل المجلس التنسيقي التابع لحكومة روسيا الاتحادية؛ لمكافحة وباء كورونا المستجد على الأراضي الروسية"، مضيفا أن "الحكومة قد تستخدم في إطار ميزانية العام الجاري احتياطات بقيمة 300 مليار روبل؛ لضمان الحاجات ذات الأولوية في الإنفاق ودعم القطاعات والشعب".
وأشار إلى أن هناك مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة قد تم تشكيلها بهدف مكافحة تفشي الفيروس، وذلك برئاسة عمدة موسكو سيرجي سوبيانين الذي سيشغل هو الآخر منصب النائب الأول لميخائيل ميشوستين في المجلس التنسيقي أعلاه.

Advertisements

ترشيحاتنا

سائق يشوه زميله بـ بشاعة في خلاف على أولوية تحميل الركاب بشبرا الخيمة

بعد نقصه في الأسواق.. بدائل الكحول الإيثيلي

صورة لزعيم كوريا الشمالية يتحدى فيروس كورونا.. ماذا فعل

أخبار الفن| نجيب ساويرس يصدم محمد رمضان .. حقيقة توقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا

كاتبه عاش ومات في مصر.. قصة كتاب أخبار الزمان ونبوءة نهاية العالم في مارس 2020

نجحت في السيطرة..الصحة العالمية تشيد بجهود مصر في مكافحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كاروهات.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

بسبب كورونا.. تعرض زوجين آسيويين لإهانات عنصرية بمحطة مترو في نيويورك