روسيا ترصد 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد ومواجهة "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ، أنه سيكون بمقدور الحكومة هذا العام استخدام 300 مليار روبل (حوالي 4 مليارات دولار) من الاحتياطي لتغطية احتياجات الإنفاق ذات الأولوية .

وقال ميشوستين ، خلال اجتماع حكومي بشأن الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) ودعم الاقتصاد الروسي ، بسبب هبوط أسعار النفط، اليوم الاثنين: "إن الأولوية حاليا هي لدعم القطاع الصحي"، معلنا عن تقديم حوافز إضافية للمؤسسات الطبية التي تقوم بمكافحة (كورونا).

وكشف رئيس الحكومة الروسية عن حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها إغلاق الحدود مع بيلاروسيا وتأسيس صندوق لدعم الشركات والمواطنين المتضررين من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة ستسهل إجراءات الإقراض للشركات بشروط ميسرة.

وأضاف :" أن الحكومة ستؤجل موعد سداد الضرائب المستحقة وستقدم تسهيلات بشأن الاستيراد".

يُذكر أن رئيس الوزراء الروسي وقع مرسوما بتشكيل لجنة تنسيق تابعة للحكومة لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) في بلاده.

يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بوباء (كورونا) في روسيا بلغ 64 حالة، كما أن العملة الروسية تراجعت بشكل كبير بسبب هبوط أسعار النفط ، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد اليوم 75 روبلا.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه سيترأس المجلس التنسيقي لمكافحة وباء كورونا المستجد، إضافة إلى تخصيص نحو 4 مليارت دولار لمكافحته .

وأضاف ميشوستين - في بيان أودرته قناة "روسيا اليوم"- إنه "تمت الموافقة على تشكيل المجلس التنسيقي التابع لحكومة روسيا الاتحادية؛ لمكافحة وباء كورونا المستجد على الأراضي الروسية"، مضيفا أن "الحكومة قد تستخدم في إطار ميزانية العام الجاري احتياطات بقيمة 300 مليار روبل؛ لضمان الحاجات ذات الأولوية في الإنفاق ودعم القطاعات والشعب".

وأشار إلى أن هناك مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة قد تم تشكيلها بهدف مكافحة تفشي الفيروس، وذلك برئاسة عمدة موسكو سيرجي سوبيانين الذي سيشغل هو الآخر منصب النائب الأول لميخائيل ميشوستين في المجلس التنسيقي أعلاه.



