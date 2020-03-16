بعد تعليق الدراسة .. فيديو يشرح درس النكرة والمعرفة لتلاميذ 6 إبتدائي

قام أحد معلمي اللغة العربية ، ويدعى

رجب على الصبى وهو معلم أول أ

بمدرسة الشهيد محمد الدغمة بمحافظة كفر الشيخ ، بإعداد فيديو لمساعدة تلاميذ 6 ابتدائي على فهم درس

( النكرة و المعرفة ) المقرر في مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي .





ومن جانبها ، قامت مدرسة ا لشهيد محمد الدغمة بمحافظة كفر الشيخ ، بنشر الفيديو على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .





يأتي ذلك في إطار تفعيل سياسة التعلم عن بعد بالتزامن مع بدء تطبيق قرار تعليق الدراسة في المدارس منذ أمس الأحد 15 مارس 2020 .



