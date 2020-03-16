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تعليم

بعد تعليق الدراسة .. فيديو يشرح درس النكرة والمعرفة لتلاميذ 6 إبتدائي

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:12 م
تعليق الدراسة
تعليق الدراسة
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ياســـمين بدوي
قام أحد معلمي اللغة العربية ، ويدعى رجب على الصبى وهو معلم أول أ بمدرسة الشهيد محمد الدغمة بمحافظة كفر الشيخ ، بإعداد فيديو لمساعدة تلاميذ 6 ابتدائي على فهم درس ( النكرة و المعرفة ) المقرر في مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي .

ومن جانبها ، قامت مدرسة الشهيد محمد الدغمة بمحافظة كفر الشيخ ، بنشر الفيديو على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

يأتي ذلك في إطار تفعيل سياسة التعلم عن بعد بالتزامن مع بدء تطبيق قرار تعليق الدراسة في المدارس منذ أمس الأحد 15 مارس 2020 .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 15 مارس 2020.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله للمديريات التعليمية، أنه بالنسبة للمعلمين :

سيقوم كل معلم بالتواصل مع طلابه من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد ، على أن يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بتقديم الدعم التقني لمساعدة المعلم في تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها وفق الخطة الرسمية ، على أن يكون مدير المدرسة وموجه المادة ضمن تلك المجموعات.

ويكون مدير المدرسة مسئولا مسئولية تامة نحو التأكد من إلتحاق كل تلميذ بالمجموعات التي يتم تنظيمها من قبل معلمي الصف ، ويتخذ من التدابير ما يضمن تحقيق ذلك.

ويتم إعداد جدول زمني معلن بالمدرسة للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه ، والرد على استفساراتهم سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر التطبيق الإلكتروني.

ويتم إعداد مسابقة على مستوى كل مديرية تعليمية ، ثم على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل معلم في ممارسته التدريسية من خلال التطبيق الإلكتروني ، على أن تخصص للمعلمين الفائزين جوائز قيمة. 

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