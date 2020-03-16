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أخبار العالم

قرار حاسم من الجزائر لـ منع تفشي كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:41 م
قرار حاسم من الجزائر
قرار حاسم من الجزائر لـ منع تفشي كورونا في البلاد
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الجزائر اليوم، الاثنين، تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى أوروبا لفترة مؤقتة.

ووفقا لصحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية، أصدر رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، تعليماته إلى وزير النقل والتي مفادها تعليق الرحلات البحرية والجوية من وإلى أوروبا اعتبارا من 19 مارس، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لفترة مؤقتة.

وأوضح جراد أن هذا القرار جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأكد بيان الحكومة أن هذا التعليق المؤقت سيكون مصحوبا ببعض الترتيبات لإجلاء المواطنين من البلدان المعنية؛ وذلك وفقا للشروط والكيفيات التي ستحددها شركاتا لنقل البحرية والجوية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أنّ "كل التجمعات معلقة بسبب إنتشار فيروس كورونا".

وقال بن بوزيد، اليوم الإثنين في تصريح له للإذاعة الوطنية الثالثة، أنّ قرار "تعليق كل التجمعات ويمكن أيضا أن يتوجه إلى المنع إذا تطلب الأمر ذلك"، مضيفا  أن "قرار المنع يعني وضع قوانين تعاقب المخالفين لذلك".

وجدير بالذكر أن الجزائر سجلت حتى الآن 54 حالة إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة.
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