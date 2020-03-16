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والله متقلقوش.. هاني الناظر: مصر عمرها ما هتكون أوروبا والكورونا مبتخوفش .. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:51 م
الدكتور هاني الناظر،
الدكتور هاني الناظر، استاذ الامراض الجلدية
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، ان مصر لم تكن مصدر أو بؤرة للمرض وأن عدد الإصابات المسجل فيها حتى الآن يعد من أقل الدول في أعداد الاصابة وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية مضيفا: "متقلقوش".


وتابع الدكتور هاني الناظر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الدولة قامت بمجموعة من الإجراءات المبكرة والاحترازية التي ساعدت على عدم انتشار المرض مثلما حدث في اوروبا، وأن هناك استجابة كبيرة من المرضى للتعليمات العامة من الوقاية وهذا هو الالتزام المطلوب في الوقت الحالي، لافتًا: "المرضى مبقتش تسلم عليا".


وأضاف الناظر، أن الفيروس من الممكن أن يصيب كل الفئات العمرية والجنسين ولكن يمثل الخطورة الأكبر على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والرجال.


وأكد أن هذه ليست أول مرة لوجود فيروسات خطيرة، وأن الانفلونزا العادية هي عبارة عن فيروسات ولكن أقل خطورة، لافتًا إلى أن هذه الأنواع من الفيروسات لا تنشط في درجات الحرارة العالية، ولذلك من المتوقع أن يخمد الفيروس في فصل الصيف لأن ليس لدى تلك الفيروسات القدرة على التكاثر في درجة حرارة عالية.

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