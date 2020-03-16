لمواجهة كورونا.. بنك الاحتياطي الأمريكي يضخ 700 مليار دولار

قرر بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بخفض الفائدة إلى مستويات صفرية وإطلاق برنامج للتيسير الكمى بقيمة "700 مليار دولار" ضمن إجراءات طارئة أعلنها أمس لدعم الاقتصاد فى مواجهة تأثيرات فيروس كورونا.





وقام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين أمس الأحد، وهي تعتبر خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط سيطرة فيروس كورونا في أنحاء العالم.





وأعلن البرنامج شراء البنك سندات خزانة أمريكية بقيمة 500 مليار دولار بالإضافة إلى أوراق مالية مدعومة برهن عقاري للوكالات بقيمة 200 مليار دولار، وهى أموال ستحقن مباشرة فى الاقتصاد موضحًا إلى أن البنك البدأ في شراء السندات سوف يبدأ من اليوم الإثنين بحجم أربعين مليار دولار.





وأضاف البنك المركزي في بيان إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و 0.25%، وذلك وفقا لوكالات الأنباء العالمية.

وقال مجلس الاحتياطي في البيان إن تداعيات فيروس كورونا في المدي القريب سوف تنثقل كاهل النشاط الاقتصادي وتفرض مخاطر على التوقعات الاقتصادية؛ في ضوء هذه التطورات، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف.





”تتوقع اللجنة الإبقاء على هذا النطاق المستهدف إلى أن تتكون لديها قناعة بأن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة وأنه يسير صوب تحقيق أهدافها المتمثلة في أقصى مستوى توظيف واستقرار الأسعار.“





كان مجلس الاحتياطي خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من مارس، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008، وكان موعد اجتماع صناع السياسات التالي للبت في أسعار الفائدة في 17 و18 من مارس.





كما قلص الفيدرالي الاحتياطي الإلزامي لدى آلاف البنوك إلى الصفر، وفي خطوة منسقة عالميًا، قال البنك المركزي الأمريكي إن بنك كندا وبنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري اتخذوا قرارًا لتعزيز السيولة بالدولار حول العالم، وانخفض الدولار أمام مجموعة واسعة النطاق من العملات يوم الاثنين بعد أن خفض أسعار الفائدة المفاجئ.





وقالت وكالة رويترز إن الدولار هبط 1.2% إلى 106.70 ين يوم الاثنين ليفاقم خسائره بعد قرارات المركزي الياباني.





وقال بنك اليابان المركزي في اجتماع طارئ إنه سيشتري المزيد من سندات الشركات والديون التجارية ويؤسس برنامجا جديدا لإقراض الشركات لينضم بذلك لإجراءات استجابة عالمية لانتشار المرض الذي ظهر في الصين ثم انتقل لعشرات الدول الأخرى وأودى بحياة أكثر من 5800 شخص.





كما انخفض الدولار أيضا مقابل الجنية الاسترليني بنسبة 0.4% إلى 1.2338 دولار، لكنه لم يشهد تغيرا يذكر أمام اليورو مسجلا 1.1126 دولار.





وتراجع الدولار 0.15 بالمئة إلى 0.9493 فرنك سويسري، وفي البر الرئيسي الصيني، ارتفع اليوان قليلا إلى 6.9910 دولار.



