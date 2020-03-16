نصائح للشركات المتأثرة بكورونا من فيس بوك ..تعرف عليها





ويقدم هذا المركز الجديد توصيات وتدريبات مجانية لمساعدة الأعمال التجارية والشركات للبقاء على تواصل مع عملائهم واستمرار سريان أنشطتهم التجارية.





ومن بين تلك التوصيات؛ تحث شركة فيسبوك الشركات التجارية على اتباع خمس خطوات لتفادي التأثيرات السلبية والمحافظة على سريان النشاط التجاري وهي:





• حافظوا على سلامتكم واطلاعكم الدائم على آخر المستجدات.





اطلعوا على آخر المستجدات من خلال متابعة مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية الحكومية في بلدكم حتى تتمكنوا من التعامل سريعًا مع المتغيرات التي من الممكن أن تؤثر عليكم أو على عملائكم.





• تواصلوا مع عملائكم.





بادروا بمشاركة المعلومات المهمة مع عملائكم عبر البريد الإلكتروني، الموقع الإلكتروني، صفحة فيسبوك، انستجرام أو بالطريقة التي ترونها مناسبة للتواصل فيما بينكم.





• حاولوا إقامة فعاليات عبر الإنترنت.





في حال قررتم تأجيل أو إلغاء فعاليات كنتم قد خططتم لها مسبقًا بسبب انتشار فيروس كورونا، فحاولوا التواصل مع عملائكم مباشرة عبر الهاتف ضمن ندوة إلكترونية، أو نظموا جلسات حوارية مباشرة باستخدام قنوات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستجرام.





• أعدوا خطة لخدمة العملاء.





حتى تتمكنوا من التعامل سريعًا وبشفافية مع عملائكم خلال هذه الأوقات الصعبة، أعدوا إجاباتكم الخاصة بالأسئلة والاستفسارات المتوقعة.





• أعدوا قائمة تتضمن الأسئلة المتكررة وإجاباتها.





أعدوا قائمة تتضمن الأسئلة المتكررة المتوقعة من العملاء على أن تتضمن الإجابات المزيد من التفاصيل والتطمينات قدر الإمكان.





ويوفر مركز موارد الأنشطة التجارية الصغيرة أيضًا وصولًا سهلًا إلى المعلومات الدقيقة حول (كوفيد-19)

وموارد أخرى لإبقاء الشركات والأعمال التجارية والمجتمعات التي يخدمونها على إطلاع دائم على آخر المستجدات.





ومن بين تلك الموارد؛ مجموعة أدوات الصمود التي تقدم لكم أفضل الممارسات، والأدوات وإمكانية التقييم الذاتي لمساعدة الشركات على حماية أعمالهم التجارية من الاضطرابات. كما يوفر المركز أيضًا دليل الإجراءات السريعة لمساعدة الشركات على وضع خطط التعامل السريع مع الأزمات وخفض زمن التوقف الطارئ.