إغلاق مطعم البرنس 16 يوما بسبب كورونا.. شاهد

نشر ناصر البرنس صاحب سلسلة مطاعم " البرنس " عبر صفحة المطعم بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " فيديو جديد له .
وعلق البرنس على الفيديو قائلا: نظرا للمجهود الكبير الذى تقوم الحكومة المصرية..فى مواجهة فيروس كورونا، فقد قررت ادارة مطعم البرنس بامبابة ان تبدأ بنفسها وتقف بجانب الادارة المصرية فى قراراتها بتعليق العمل بالمطعم لمدة 16 يوما، اعتبارا من الاثنين الموافق حتي يوم الثلاثاء 31 مارسعلي ان يكون اول يوم عمل بالمطعم يوم الاربعاء الموافق 1/4/2020
حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه
#احمى_نفسك_احمى_بلدك
#مطعمالبرنسبامبابه عرض أقل
واضاف فى الفيديو انه سيتبرع بمبلغ مالى كبير لعدة اماكن لمواجهة فيروس كورونا و سيقوم بدفع و اجور العاملين بالمكان دون خصم .