إغلاق مطعم البرنس 16 يوما بسبب كورونا.. شاهد





وعلق البرنس على الفيديو قائلا: نظرا للمجهود الكبير الذى تقوم الحكومة المصرية.. فى مواجهة فيروس كورونا، فقد قررت ادارة مطعم البرنس بامبابة ان تبدأ بنفسها وتقف بجانب الادارة المصرية فى قراراتها بتعليق العمل بالمطعم لمدة 16 يوما، اعتبارا من الاثنين الموافق حتي يوم الثلاثاء 31 مارس علي ان يكون اول يوم عمل بالمطعم يوم الاربعاء الموافق 1/4/2020





حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه

#احمى_نفسك_احمى_بلدك

#مطعمالبرنسبامبابه عرض أقل





واضاف فى الفيديو انه سيتبرع بمبلغ مالى كبير لعدة اماكن لمواجهة فيروس كورونا و سيقوم بدفع و اجور العاملين بالمكان دون خصم .





ونشرت الصحة العالمية عبر صفحتها الشخصية تويتر: " مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، دعت بعض السلطات الصحية حول العالم إلى تغيير طرق التفاعل الاجتماعي بين الأشخاص" .





نشر ناصر البرنس صاحب سلسلة مطاعم " البرنس " عبر صفحة المطعم بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " فيديو جديد له .