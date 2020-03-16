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رياضة

الأهلى يقفز 4 مراكز فى التصنيف العالمى والزمالك يلاحقه.. وليفربول فى الصدارة

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى

صعد النادى الأهلي 4 مراكز جديدة في التصنيف الصادر اليوم الاثنين عن موقع ClubWorldranking ليحتل المركز الـ 43 عالميا بدلا من المركز الـ 47 عالميا ليحافظ على صدارة قائمة الأندية المصرية والإفريقية في التصنيف.


واحتل نادي الزمالك المركز الـ 84 عالميا فى التصنيف العالمى متفوقا على الترجى التونسى الذى جاء فى المركز الـ 94 عالميا.. بينما قفز بيراميدز 14 مركزا، ليحتل المركز الـ 116 عالميا بدلا من المركز الـ 130 الذي احتله الأسبوع الماضي.


وتصدر قائمة ترتيب أندية العالم نادي ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر على صدارة التصنيف يليه فلامنجو البرازيلي الذي اقتنص الوصافة من برشلونة الإسباني الذي تراجع للمركز الثالث.


وتقدم النادي الأهلي إلى المركز الـ 43 عالميا ليتفوق في الترتيب على توتنهام الإنجليزي وروما الإيطالي وبنفيكا وبورتو البرتغاليين وأولمبياكوس اليوناني المحترف ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر وعملاقي الكرة الاسكتلندية سيلتيك ورينجرز.

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