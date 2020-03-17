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اقتصاد

البلاتين يتراجع لأقل مستوى منذ أواخر 2002 مع هبوط أسعار المعادن

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:01 ص
بلاتين
بلاتين
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رويترز

سجلت أسعار المعادن النفسية انخفاضات حادة أمس  الاثنين إذ هبط البلاتين بأكثر من ربع قيمته مسجلا أقل مستوى له في 17 عاما ونصف العام مع تخلي المستثمرين عن الأصول الملموسة لصالح السيولة بعد أن أخفق خفض المركزي الأمريكي لسعر الفائدة في كبح موجات بيع بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

وهوى البلاتين بما يصل إلى 26 بالمئة متجها لأكبر خسارة له في يوم واحد على الإطلاق بينما انخفض البلاديوم بنسبة 12 بالمئة والفضة 14 بالمئة وخسر الذهب ما يفوق ثلاثة بالمئة ليكسر حاجزا نفسيا مهما عند 1500 دولار للأوقية.

 

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 1498.42دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1053 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1498.10 دولار للأوقية.

 

وهبط البلاتين 14.3 بالمئة إلى 652.71 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2002 عند 558 دولارا.

 

وانخفض سعر الفضة 11.7 بالمئة إلى 12.96 دولار بعد أن وصل لأدنى مستوى له منذ يوليو تموز 2009. كما انخفض البلاديوم 7.2 إلى 1675.43 دولار.

 

وتواجه أسعار المعادن النفيسة ضغوطا في ظل تراجع أوسع نطاقا في أسواق الأسهم مع استمرار فيروس كورونا في الانتشار ومع اضطرار بعض المستثمرين لبيع أصول لتغطية مراكز شراء بالهامش.

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