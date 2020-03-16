بايرن ميونخ: لا يمكن إقامة كأس الأمم الأوروبية في موعدها.. صحة الناس أهم





وقال هاينر في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للنادي الألماني:" لا شك أننا نمر بمرحلة خطيرة، ويجب على الجميع الاضطلاع بمسئولياتهم المجتمعية الآن. صحة المواطنين هي الأهم في الوقت الحالي، وعلينا أن نتحد جميعًا من أجل إبطاء انتشار الفيروس. كبايرن ميونخ، نريد أن نمثل نموذجًا يحتذى به في تعاملاتنا اليومية. نود أيضًا التأكيد على أن في مثل هذه الظروف، هناك أشياء أخرى أهم من كرة القدم، نحن نعقد اجتماعات متواصلة على المستوى الإداري ومع السلطات المعنية واتحادات الكرة المختلفة. نعم، لم يتم التوصل إلى علاج للفيروس إلى الآن، ولكننا نبذل قصارى جهدنا من أجل التعامل مع هذا الموقف الصعب."







وأضاف هاينر:" إنه موقف حرج بكل تأكيد، وهناك بعض الأندية التي تواجه خطرًا كبيرًا. كارل هاينتس رومينيجيه مكلف بحضور اجتماعات رابطة الدوري الألماني، وغدًا سيعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعًا عن طريق الفيديو. ما أن يجد جديد، سنعلم جماهيرنا بآخر المستجدات في أقرب وقت ممكن. كما قال أولي هونيس، ليست هناك روشتة واضحة للتعامل مع هذه الأزمة، ويجب على الجميع التحلي بالمرونة الكافية في اتخاذ القرارات وتقييم الوضع بشكل يومي، بالطبع نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل حماية اللاعبين وأسرهم. الصحة تأتي في المقام الأول الآن، ويجب على الجميع التعامل مع الأمر بجدية. كان من الجيد أن يستخدم بعض لاعبينا وسائل التواصل الاجتماعي في توعية ومساعدة الناس وحثهم على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات المعنية. الكثير منهم تمنوا رؤية المشجعين في الملاعب من جديد قريبًا، ونحن جميعًا نشاركهم هذه الأمنية."





واختتم:" لقد أتحنا للموظفين العمل من المنزل، ونقوم بدراسة بعض الحلول الأخرى. صحة موظفينا وأسرهم تأتي في المقام الأول بالنسبة لنا الآن. بالطبع تظل الصورة ضبابية بالنسبة لبعض الناس، ولكننا نود التأكيد على أن البايرن مستعد لتقديم يد العون دائمًا، لا شك أن الوضع الراهن يفرض علينا تحديات كبيرة، ولكننا في وضع ممتاز ونعمل بشكل يومي في سبيل التأكد من عبور البايرن هذه الأزمة بأقل الخسائر. نحن متفائلون بشأن المستقبل، أعتقد أن أمر إقامة كأس الأمم الأوروبية في يونيو القادم أصبح محل شك كبير. لا يمكنني تصور إقامة البطولة في موعدها في ظل الوضع الراهن، ولكننا سننتظر قرارات الاجتماع غدًا وسنرى ما ستؤول إليه الأمور."







ويعقد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم غدًا اجتماعًا طارئًأ لمناقشة مصير البطولات الأوروبية والدوريات بعد تفشي فيروس كورونا.





يذكر أن رابطة الدوري الألماني قد أكدت إيقاف منافسات البوندسليجا حتى الثاني من شهر إبريل بسبب فيروس كورونا.

أكد هيربيرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الإثنين، أن العالم يمر بمرحلة خطيرة، وأنه لا يعتقد إقامة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 في موعدها الصيف القادم بسبب فيروس كورونا.