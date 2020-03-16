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رياضة

الحكومة الألمانية تغلق كافة الملاعب والمرافق الرياضية لمواجهة كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلنت الحكومة الألمانية الاتحادية اليوم الاثنين اغلاق كافة الملاعب والمرافقة الرياضية، في إطار جهود الحكومة الألمانية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار نص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية على اغلاق الملاعب امام الجماهير بالإضافة إلى كافة المرافق الرياضية والخاصة وصالات اللياقة البدنية وحمامات السباحة والملاهي.

ووافقت كافة الأندية الألمانية على تأجيل مباريات مسابقتي دوري الدرجة الاولى والثانية حتى 2 من شهر ابريل المقبل.

ووافقت الأندية الــ36 على توصية رابطة الدوري الألماني، وذلك في إطار جهود مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد التي تلقي بظلالها على عدد هائل من الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

وقال كريستيان شايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني إنه ليس من المرجح استئناف المباريات في أوائل أبريل المقبل، لكن الأعضاء سيعقدون اجتماعا في الأسبوع بعد المقبل لمناقشة التطورات.

وقال شايفرت "أود أن أؤكد أننا لا نتوقع اللعب مجددا اعتبارا من الثالث من أبريل.
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