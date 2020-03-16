وزير الطيران: إيقاف حركة الطيران يكلف مصر 2.25 مليار جنيه.. فيديو

قال محمد منار، وزير الطيران إن رئيس الوزراء أكد خلال مؤتمر اليوم أنه فور انتهاء مدة اقامة السائحين المتواجدين فى مصر، سيكون هناك طائرات تعمل على نقلهم الى بلادهم سالمين.





وأشار منار، في حواره على قناة اكسترا نيوز، إلى أن حركة البضائع والطيران الداخلى مستمرة فى مصر، وأن حركة الركاب من الخارج الى الداخل فقط ستتوقف.





وأكد وزير الطيران، أن الاجراءات الاحترازية الخاصة بإيقاف حركة الطيران ستكلف مصر2.25 مليار جنيه.





وأضاف أن قرار إيقاف حركة الطيران يشمل طيران مصر بالكامل، فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها مصر لمكافحة فيروس كورونا.