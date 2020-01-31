تعرف على حقيقة إجبار الدولة السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار الدولة السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية بهدف تعظيم مواردها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية، مُوضحةً أن السائح لديه حرية الاختيار بين مختلف الشركات السياحية, وكذلك اختيار العروض والبرامج المتوفرة بكل شركة بما تشمله تلك البرامج من وسائل التنقل بين مختلف المقاصد السياحية داخل مصر، سواء البري أو الجوي أو البحري.





وفي إطار حرص الدولة على تشجيع ودعم السياحة وتدفق الحركة السياحية، فقد تم تنفيذ خطة مشتركة مع وزارة الطيران المدني، لربط المدن السياحية مع بعضها البعض، وتيسير طُرق الانتقال بين المدن الترفيهية والثقافية، لتحفيز السائحين على زيارة الآثار المصرية والترويج لها عالميًا، وتشمل تلك الخطة تشغيل خطي طيران داخليين من مدينة الأقصر إلى مدينة شرم الشيخ، ومن مدينة الأقصر إلى الغردقة لتنشيط السياحة الداخلية.





وفي السياق ذاته، تم افتتاح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الأثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مما يسهل على الشركات السياحية شراء التذاكر، فضلًا عن البدء في عملية التحول الرقمي بالوزارة، مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، والذي سيساعد على تسهيل عملية الحجز وتقليل صفوف الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما سيتم أيضًا بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحية من خلال تلك التطبيقات.





وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى الإضرار بالسياحة المصرية.



