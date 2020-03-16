محافظ البحيرة يشيد بدور الأورمان فى مبادرة حياة كريمة ودعم ذوى الاحتياجات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.





وأشار المحافظ إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا، وتكثيف المساعدات بها فى إطار توفير حياة كريمة لغير القادرين.

أشاد اللواء آمنه بدور المشاركة فى تنظيم المعارض والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدًا على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.





وجه بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

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ومن جانبه اكد عادل درغام - مدير فرع جمعية الاورمان بالبحيرة على تنظيم معرضين لتوزيع الأثاث والأجهزة المنزلية بالمجان على الأسر من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بنطاق قريتي درشابه والإشراك بمركز ومدينة الرحمانية موضحا بان مديرية التضامن الاجتماعى بتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة.



