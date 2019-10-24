ضمن مبادرة حياة كريمة.. تأهيل 50 منزلا بالقرى الأكثر احتياجا في البحيرة.. صور

وسط فرحة غامرة وزع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة 50 منزلا لأصحابها بقريتى عشرين لحوم وسيدى دمية بمركز ومدينة أبو المطامير، بعد قيام صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان بإعادة تأهيل وتطوير تلك المنازل بالكامل، ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة توفير المسكن الملائم لهم.



وتضمنت إعادة تأهيل وتطوير تلك المنازل بالكامل أعمال التعلية والسقف والمحارة والنجارة والسباكة والكهرباء وتركيب السيراميك والنقاشة وتشطيب المنزل بالكامل الذى تتراوح مساحته من 60 الى 65 مترا مربعا بتكلفة 50 ألف جنية للمنزل الواحد، وتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه.



يأتى ذلك ضمن افتتاح المرحلة الأولى من البرتوكول الثالث لسنة 2019 م بين جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر لتطوير القرى الأكثر احتياجًا والذى يشمل تطوير 100 قرية تحت رعاية رئيس الجمهورية.



وأكد محافظ البحيرة، أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بالتنسيق والتعاون مع المحافظة فى تخفيف الأعباء عن الموطنين والمساهمة مع باقي الجهود التى تقوم بها الدولة لتوفير حياة كريمة لهم، مشيدًا بدور جمعية الأورمان ونشاطها الخدمي والخيري بمدن ومراكز المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم ومنها مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة الذى أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات من الآن لتطوير وتنمية القرى بمحافظات الجمهورية المختلفة.



وهنأ المحافظ الأهالي بمنازلهم التي تم إعادة تأهيلها، مشيدًا بمبادرة الرئيس وصندوق تحيا مصر لإعمار القرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع جمعية الأورمان للوصول إلى جميع الأسر المستحقة.



فيما أوضح أحمد عبد المحسن، مدير جمعية الأورمان بالبحيرة أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة يتضمن أيضًا تمويل مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة ومنح القروض والمساعدات وتوزيع اللحوم والملابس وتقديم الخدمات العلاجية وإجراء العمليات الجراحية.