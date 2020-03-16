شاهد .. يسرا تناشد المواطنين لمواجهة كورونا .. ماذا قالت في الفيديو





وعلقت يسرا قائلة: "أنا بطلب نساعد ونطمن بعض عشان نعدي المرحلة الصعبة دي.. طول عمرنا بنواجه صعوبات أكبر بكتير والحمدلله عدينها بالوحدة والحب والإيمان .. م فيش حاجة ممكن تهزمنا طول ماحنا إيد واحدة .. وأهم حاجة الوقاية والالتزام بالتعليمات #طمنوا_بعض #خليك_فالبيت".





وتفاعل مع الفيد عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : " عندك حق - كلمك صح - ربنا يستر علينا".





ويذكر ان انتشار فيروس كورونا المستجد -أو وفق التسمية الجديدة "كوفيد 19" أثار حالةً من الرعب والفزع حول العالم.