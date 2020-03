شاهد .. يسرا تناشد المواطنين لمواجهة كورونا .. ماذا قالت في الفيديو

أنا بطلب نساعد ونطمن بعض عشان نعدي المرحلة الصعبة دي .. طول عمرنا بنواجه صعوبات أكبر بكتير والحمدلله عدينها بالوحدة والحب والإيمان .. مفيش حاجة ممكن تهزمنا طول ماحنا إيد واحدة .. وأهم حاجة الوقاية والالتزام بالتعليمات #طمنوا_بعض #خليك_فالبيت #Youssra #يسرا

A post shared by Youssra يسرا (@youssra) on Mar 16, 2020 at 9:34am PDT