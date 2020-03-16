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مرأة

سعر صادم.. تعرف على تكلفة إطلالة يسرا في أحدث ظهور لها

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
أعتادت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بأبرز الصور التي تكشف عن أناقتها.

فقد ظهرت يسرا فى إحدى الصور بإطلالة مميزة فى إحدى المناسبات، حيث ارتدت فستانا أخضر طويلا و ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بقصته المميزة و الغير تقليدية.

وحمل فستان يسرا توقيع دار الازياء العالمية CAROLINA HERRERA، فيما بلغ سعر التصميم 640 يورو، أى ما يعادل 12 الف جنيه مصرى.

وانتعلت يسرا حذاء أنيق باللون الأسود من دار الأزياء العالمية فيندى، ووصل سعر الحذاء 950 دولارا امريكيا أى ما يقرب من 15 ألف جنيه مصرى.

فيما اعتمدت يسرا على خصلات شعرها الاشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المرتكزة على الالوان الترابية، واكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الفخامة.
سعر صادم.. تعرف على تكلفة إطلالة يسرا في أحدث ظهور لها
سعر صادم.. تعرف على تكلفة إطلالة يسرا في أحدث ظهور لها
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